"Украина получит больше "гепардов": Зеленский рассказал о подготовке к зиме

Украина продолжает готовиться к зиме, поскольку она, как и в прошлом году, будет тяжелой.

Об этом сообщил президент Владимир Зеленский в Сети.

"Четко отдаем себе отчет, что российское зло тоже готовится к зиме – готовится нести страдания. И каждый сейчас в государственном секторе и в местных властях должен сделать все возможное, а если нужно, то и невозможно, чтобы Украине удалось выстоять зимой и сохранить полную функциональность", – отметил президент.

Он подчеркнул, что ПВО, подготовка энергетики, социальной системы, соответствующие пакеты поддержки от партнеров – у всех должностных лиц и командующих есть четкие задачи.

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"Руководители областных администраций будут отчитываться ежедневно о подготовке, каждый день вечером – отчет для правительства, Офиса. Министру внутренних дел поручено по максимуму подготовить сектор ГСЧС – не только то, что касается непосредственной работы Службы по чрезвычайным ситуациям, но и четкого информирования людей о том, как будет обеспечена защита", — написал он.

Также глава государства добавил, что Украина получит больше гепардов для защиты нашей энергетической сети.

Отметим, что в Украине в нынешнем отопительном сезоне может быть больше отключений света, чем в прошлом. Ведь пока не приходится говорить о значительном восстановлении поврежденных в результате атак РФ мощностей.

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