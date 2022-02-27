Украина получит дополнительные оружие от Португалии и Бельгии: Зеленский выступил с заявлениями

Украина получит дополнительные оружие от Португалии и Бельгии: Зеленский выступил с заявлениями

Зеленский поблагодарил президента Португалии за военную помощь и поддержку санкций против РФ.

Президент Владимир Зеленский 27 февраля переговорил с португальским коллегой Марселу Ребелу де Соузой.

Об этом Зеленский сообщил в своем Twitter.

"Поблагодарил Марселу Ребелу де Соузи за закрытое небо для российских самолетов, поддержку решения об отключении России от SWIFT и конкретную оборонную помощь. Португалия предоставила Украине оружие, индивидуальную защиту и другое оборудование. Итого – более сильные", — говорится в сообщении Зеленского.

Кроме того, президент сообщил, что Бельгия посылает Украине еще 3000 автоматов и 200 противотанковых гранатометов. Зеленский поблагодарил премьера Бельгии Александра де Кро за содействие в войне с Россией.

"Приятно было узнать, что вдобавок ко вчерашним договоренностям Бельгия присылает нам еще 3000 автоматов и 200 противотанковых гранатометов. Спасибо Александру де Кро за ваше лидерство", — добавил Владимир Зеленский.

Напомним, ВСУ начали использовать турецкие "Байракторы": противник понес потери во время наступления.

ВСУ сбили уже два российских самолета ИЛ-76 с десантами.

Потери россиян, воюющих против Украины:

По ориентировочным данным Генштаба Вооруженных Сил Украины, с утра 24 февраля до обеда 27 февраля войскам страны-захватчика России были нанесены следующие потери:

самолеты — 27

вертолеты — 26

танки – 146

боевые бронированные машины — 706

пушки -49

ЗРК "Бук" -1

"Грады" — 4

автомобильная техника — 30

цистерны – 60

БпЛА ОТР2-2

корабли и катера — 2

Личный состав ориентировочно – 4300

С чего началось российское военное вторжение в Украину:

Как начиналась война России против Украины:

Россия наносит удары по гражданскому населению: