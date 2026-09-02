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Украина получит дополнительные ракеты для ПВО: Зеленский раскрыл подробности
Владимир Зеленский сообщил, что Германия передаст Украине дополнительные ракеты для систем противовоздушной обороны для усиления защиты от российских атак.
Украина получит новые партии ракет для систем противовоздушной обороны от Германии.
Об этом в своем обращении сообщил президент Владимир Зеленский.
Ракеты для ПВО Украины — что известно
По словам главы государства, сегодня он заслушал постоянные доклады главнокомандующего и командующего Воздушными силами по защите от российских беспилотников. Кроме того, украинская сторона подробно обсуждает с партнерами предоставление дополнительных пакетов ПВО.
«Сегодня у нас есть решение Германии, будут еще дополнительные ракеты для ПВО. Канцлер мне сегодня это подтвердил. Благодарю тебя, Фридриха», — отметил президент.
Президент добавил, что Украина договаривается с другими партнерами обо всей необходимой помощи. В то же время власти пытаются как можно скорее наладить работу украинских производителей, чтобы эффективно противостоять новым тактикам вражеских дронов.
Дефицит ракет ПВО — последние новости
Напомним, по информации Associated Press, в Европе возник дефицит ракет-перехватчиков Patriot. Одна из причин — это война США с Ираном.
Ранее в Financial Times писали, что в августе во время российских ударов по Киеву пусковые установки Patriot оставались без ракет-перехватчиков, поэтому ПВО не смогло перехватить баллистические ракеты.
Также ЕС и НАТО оказывают давление на Испанию и Грецию по передаче Украине ракет в Patriot.