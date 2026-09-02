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ТСН в социальных сетях

Дата публикации
Категория
Украина
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Украина получит дополнительные ракеты для ПВО: Зеленский раскрыл подробности

Владимир Зеленский сообщил, что Германия передаст Украине дополнительные ракеты для систем противовоздушной обороны для усиления защиты от российских атак.

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Фото автора: Руслана Сивак Руслана Сивак
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Владимир Зеленский

Владимир Зеленский / © Владимир Зеленский

Украина получит новые партии ракет для систем противовоздушной обороны от Германии.

Об этом в своем обращении сообщил президент Владимир Зеленский.

Ракеты для ПВО Украины — что известно

По словам главы государства, сегодня он заслушал постоянные доклады главнокомандующего и командующего Воздушными силами по защите от российских беспилотников. Кроме того, украинская сторона подробно обсуждает с партнерами предоставление дополнительных пакетов ПВО.

«Сегодня у нас есть решение Германии, будут еще дополнительные ракеты для ПВО. Канцлер мне сегодня это подтвердил. Благодарю тебя, Фридриха», — отметил президент.

Президент добавил, что Украина договаривается с другими партнерами обо всей необходимой помощи. В то же время власти пытаются как можно скорее наладить работу украинских производителей, чтобы эффективно противостоять новым тактикам вражеских дронов.

Дефицит ракет ПВО — последние новости

Напомним, по информации Associated Press, в Европе возник дефицит ракет-перехватчиков Patriot. Одна из причин — это война США с Ираном.

Ранее в Financial Times писали, что в августе во время российских ударов по Киеву пусковые установки Patriot оставались без ракет-перехватчиков, поэтому ПВО не смогло перехватить баллистические ракеты.

Также ЕС и НАТО оказывают давление на Испанию и Грецию по передаче Украине ракет в Patriot.

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