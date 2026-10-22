Украина получит доступ к закупочному агентству НАТО: чем новый механизм отличается от PURL

НАТО открывает Украине новый канал закупок оружия / © depositphotos.com

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Украина расширяет возможности закупки вооружения и военного оборудования через структуры НАТО. Новый механизм должен помочь получать необходимые товары быстрее и по более низким ценам, а также упростить доступ к сети поставщиков Альянса.

Об этом пишет Reuters.

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Как работать закупки через NSPA

Речь идет об Агентстве НАТО по поддержке и закупкам — NSPA (NATO Support and Procurement Agency). Украина вступает с ним в партнерство, открывающее дополнительный канал приобретения оборонных товаров. Ранее Киеву приходилось в значительной степени полагаться на двусторонние переговоры с партнерами.

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Директор NSPA по поддержке операций Жаклин Борсбум пояснила, что новый механизм даст Украине доступ к экспертизе агентства в сфере закупок, сопроводительных услуг и отлаженной промышленной базы. По ее словам, это может создать эффект масштаба: большие заказы позволяют объединять потребности и потенциально уменьшать стоимость приобретения.

К примеру, Украина сможет передать агентству запрос на закупку 30 тысяч комплектов военной формы, а NSPA организует процесс приобретения. Это не означает, что все товары будут автоматически предоставляться бесплатно: речь идет прежде всего о новом механизме организации закупок.

Партнерство важно и для украинских производителей. Еще в апреле НАТО разрешило оборонным компаниям из Украины участвовать в тендерах NSPA. На минувшей неделе агентство организовало в Киеве встречу примерно для 150 украинских компаний, где объясняло, как зарегистрироваться среди потенциальных поставщиков и претендовать на контракты.

Глава миссии Украины при НАТО Алена Гетьманчук надеется, что сотрудничество откроет украинским производителям более широкий доступ к оборонно-промышленной экосистеме Альянса и его контрактам. Для украинской отрасли это возможность не только закупать необходимое, но предлагать собственные разработки зарубежным заказчикам.

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Чем NSPA отличается от PURL

Оба механизма связаны с поставкой вооружения Украине, но выполняют разные функции.

PURL — это механизм, по которому страны НАТО и партнеры финансируют закупку критически важного американского вооружения для Украины. НАТО координирует формирование пакетов в соответствии с украинскими потребностями и организует доставку оборудования. Альянс объясняет, что в рамках PURL союзники покупают у США необходимое оборудование, которое затем передают Украине.

NSPA является закупочным агентством НАТО, через которое Украина сможет организовывать приобретение военных товаров. Его роль — обеспечить доступ к закупочной экспертизе, поставщикам и промышленной базе Североатлантического союза. Кроме того, украинские оборонные компании смогут принять участие в соответствующих тендерах.

Итак, PURL предусматривает финансирование союзниками пакетов американского вооружения для Украины, а партнерство с NSPA расширяет возможности централизованных закупок. Эти инструменты не обязательно конкурируют: они могут дополнять друг друга в зависимости от потребностей украинской обороны и доступных поставщиков.

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Поставка оружия Украине — последние новости

Вопрос непрерывного снабжения западного вооружения остается для Украины критически важным на фоне нестабильности в отношениях с США. В НАТО уверяют, что поставки оружия через PURL продолжаются. По этой программе страны-партнеры финансируют закупку американского вооружения для украинской армии.

В то же время, Украина сталкивается с задержками отдельных поставок. В частности, передача ракет Patriot, по информации Kyiv Independent, происходит медленнее, чем ожидалось, несмотря на то, что часть вооружения уже оплачена. Такие задержки усугубляют потребность в дополнительных способах обеспечения украинской армии необходимым оборудованием.

На ситуацию влияет и политическая напряженность между Киевом и Вашингтоном. В НАТО опасаются, что ухудшение отношений между Дональдом Трампом и Владимиром Зеленским может создать риск для военной поддержки Украины, в частности для поставки американского оружия, финансируемого европейскими партнерами. В таких случаях расширение каналов закупок через структуры НАТО может стать для Киева важным способом диверсифицировать поставки.

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