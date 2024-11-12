Украина получит новый "ракетный пакет" от Франции

В состав новой военной помощи от Франции войдут дальнобойные ракеты SCALP и дополнительные ракеты в зенитно-ракетные комплексы Mistral.

Об этом сообщил глава Комитета Верховной Рады по вопросам нацбезопасности, обороны и разведки Александр Завитневич.

Завитневич также анонсировал продолжение программы подготовки украинских военных во Франции. В частности, 2 тысячи украинских солдат проходят обучение в бригадах под руководством французских инструкторов, применяя французское вооружение и технику.

"Мир по силам – это реальная стратегия, когда за спиной стоят надежные партнеры, объединенные общими ценностями. Вместе мы сможем достичь совместной победы Украины и защитить Европу и цивилизованный мир", – подчеркнул нардеп.

Напомним, стало известно, сколько денег на производство оружия в Украине планируется выделить в 2025 году.

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