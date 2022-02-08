Украина получит от Британии ракеты для борьбы с российским флотом — Пристайко

Украина получит от Британии ракеты для борьбы с российским флотом — Пристайко

По словам дипломата, с Британией уже подписаны военные соглашения на 2 млрд долларов.

Украина получит от Британии ракетное вооружение для противодействия российскому флоту в Черном и Азовском морях.

Об этом рассказал посол Украины в Великобритании, экс-глава МИД Вадим Пристайко в интервью радио "НВ".

"Британия после выхода из ЕС ищет новых друзей, и Украина на эту кандидатуру в принципе подходит. Несмотря на багаж проблем, которые тянет дружба с нашим государством, а это, прежде всего, противостояние с РФ, Британия готова к такому шагу", — сказал дипломат. .

По словам Пристайко, демонстрацией этой готовности со стороны Британии являются поставки вооружений Украины. Так, уже подписаны военные соглашения на 2 млрд долларов.

"Наши ВСУ такие серьезные средства извне никогда не получали", — отметил посол.

Пристайко уточнил, что соглашения предполагают реализацию четырех конкретных проектов:

два корабля-тральщика, которые сейчас находятся в Шотландии, и переоборудованы под нужды украинских военных;

следующие корабли будут строиться на украинских верфях;

два порта: один в Черном, другой – в Азовском море;

ракетное вооружение.

"И впервые наши ВМС получат реальное оружие: ракеты, которые нам позволят что-нибудь противопоставить России в Черном и Азовском морях", — подытожил дипломат.

Напомним, что Великобритания отправила в Украину элитный спецназ.

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