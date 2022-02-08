Украина получит от Британии ракеты для борьбы с российским флотом — Пристайко

По словам дипломата, с Британией уже подписаны военные соглашения на 2 млрд долларов.
Украина получит от Британии ракетное вооружение для противодействия российскому флоту в Черном и Азовском морях.
Об этом рассказал посол Украины в Великобритании, экс-глава МИД Вадим Пристайко в интервью радио "НВ".
"Британия после выхода из ЕС ищет новых друзей, и Украина на эту кандидатуру в принципе подходит. Несмотря на багаж проблем, которые тянет дружба с нашим государством, а это, прежде всего, противостояние с РФ, Британия готова к такому шагу", — сказал дипломат. .
По словам Пристайко, демонстрацией этой готовности со стороны Британии являются поставки вооружений Украины. Так, уже подписаны военные соглашения на 2 млрд долларов.
"Наши ВСУ такие серьезные средства извне никогда не получали", — отметил посол.
Пристайко уточнил, что соглашения предполагают реализацию четырех конкретных проектов:
- два корабля-тральщика, которые сейчас находятся в Шотландии, и переоборудованы под нужды украинских военных;
- следующие корабли будут строиться на украинских верфях;
- два порта: один в Черном, другой – в Азовском море;
- ракетное вооружение.
"И впервые наши ВМС получат реальное оружие: ракеты, которые нам позволят что-нибудь противопоставить России в Черном и Азовском морях", — подытожил дипломат.
Напомним, что Великобритания отправила в Украину элитный спецназ.
Читайте также:
- Британские подарки: журналист показал испытания противотанковой системы NLAW во Львовской области
- Великобритания выделит в поддержку энергетической независимости Украины £88 млн
- Джонсон не планирует уступать на переговорах с Путиным