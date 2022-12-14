Украина получит от Норвегии 10 мостов, чтобы ими заменить разрушенные

Украина получит от Норвегии десять мостов, чтобы заменить разрушенные в результате полномасштабного вторжения РФ.

Об этом сообщила министр иностранных дел Норвегии Анникен Гуйтфельдт, пишет Norway Postsen.

Стоимость мостов – 30 млн норвежских крон (около 3 млн. долларов США), их профинансируют из гуманитарного бюджета МИД.

"Война России цинично уничтожила важные составляющие украинской инфраструктуры. Украина полностью зависит от нормального дорожного сообщения в том, чтобы обеспечивать поставки продуктов, воды, лекарств, перевозить раненых в больницы", – отметила она.

Конструкционные элементы повезут в Украину 32 трейлерами, первый из них уже отправился в путь.

"Война в Украине может длиться долго, и мы готовы оказывать помощь долго. В ближайшее время правительство объявит наши новые взносы, в дополнение к около 14 млрд крон помощи, которую мы уже предоставили или пообещали", – отметила Анникен Гуйтфельдт.

Помощь Украине

Шведское правительство выделило для Украины еще около 55 миллионов евро на восстановление объектов, разрушенных в результате российской агрессии.

Страны ЕС уже передали Украине 550 генераторов.

Сегодня, 14 декабря, Еврокомиссия выплатила третий и последний транш в размере 500 миллионов евро в рамках пакета макрофинансовой помощи на 5 миллиардов евро для Украины.

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