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Украина получит от партнеров дополнительное оружие и другие ресурсы – министр обороны

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Украина получит от партнеров дополнительное оружие и другие ресурсы – министр обороны

УНІАН

Украине уже удалось сломать планы российских кафиров.

Вскоре Украина получит от своих партнеров дополнительное оружие и другие ресурсы.

Об этом сообщает министр обороны Алексей Резников.

"Я почти всю ночь общался с коллегами-министрами обороны государств, оказывающими нам постоянную поддержку. Реакция мира становится более четкой. Вскоре мы получим дополнительное усиление в виде современного оружия и других ресурсов от наших партнеров. Нам уже удалось сломать планы российских оккупантов. Теперь важно уничтожить мрак лжи, который создает Кремль. И это будет концом серийного убийцы и насильника, атакующего соседей", — написал Резников.

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