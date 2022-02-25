Украина получит от партнеров дополнительное оружие и другие ресурсы – министр обороны

Украине уже удалось сломать планы российских кафиров.

Вскоре Украина получит от своих партнеров дополнительное оружие и другие ресурсы.

Также читайте В Киеве силам терробороны раздали 18 тысяч автоматов и соответствующих боекомплектов – министр обороны

Об этом сообщает министр обороны Алексей Резников.

"Я почти всю ночь общался с коллегами-министрами обороны государств, оказывающими нам постоянную поддержку. Реакция мира становится более четкой. Вскоре мы получим дополнительное усиление в виде современного оружия и других ресурсов от наших партнеров. Нам уже удалось сломать планы российских оккупантов. Теперь важно уничтожить мрак лжи, который создает Кремль. И это будет концом серийного убийцы и насильника, атакующего соседей", — написал Резников.