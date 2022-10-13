Украина получит от Португалии шесть советских вертолетов "Камов"

Вертолеты, которые будут переданы Украине, были лишены лицензий из-за санкций против России.

Украина получит от Португалии шесть вертолетов "Камов" советского производства, лишенных лицензии из-за введенных против России санкций.

Об этом заявила министр обороны Португалии Елена Каррейрас после министерской встречи членов НАТО в Брюсселе 13 октября, сообщает Observador.

Она заверила, что передача техники состоится как можно быстрее.

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"По просьбе Украины и в координации с Министерством внутренних дел мы предоставим в распоряжение Украины наш парк вертолетов "Камов", которые из-за нынешнего сценария, санкций, наложенных на Россию, мы больше не можем эксплуатировать. Фактически у них нет сертификатов летной годности и мы даже не сможем их отремонтировать", – рассказала глава португальского Минобороны.

Она добавила, что эти вертолеты будут чрезвычайно полезны для Украины. Министр уточнила, что один из вертолетов сломался в результате аварии, поэтому Украина должна отремонтировать его.

Португалия также готова участвовать в тренировочной миссии ЕС по оказанию военной помощи Украине. Однако соответствующие формы еще обсуждаются.

Украина уже получила раньше Португалии определенные виды техники, вооружение, боеприпасы, бронетехнику, системы связи и беспилотники, медицинские средства.

Последние новости о военной помощи Украине

Напомним, генсек НАТО Йенс Столтенберг сообщил, что Украина получит от Альянса средства борьбы с беспилотниками, чтобы защитить от российских атак гражданскую инфраструктуру.

Украина также получит системы ПВО от США: там пообещали сделать это настолько быстро, насколько это возможно.

А Великобритания предоставит Украине ракеты для зенитно-ракетных комплексов NASAMS.