Украина получит от Швеции истребители Gripen: Зеленский назвал термин

Швеция дает Украине истребители Gripen / © Defence express

Украина получит от Швеции истребители Gripen уже в 2026 году.

Об этом заявил президент Владимир Зеленский по итогам переговоров со шведским премьером Ульфом Кристерссоном.

По словам Зеленского, одна из ключевых тем переговоров со Швецией — усиление оборонных способностей Украины.

«Рассматриваем самолеты JAS 39 Gripen как один из самых эффективных элементов этого и рассчитываем на получение первых „гриппенов“ уже в 2026 году», — сообщил глава государства.

Стороны обратили внимание на проблемы украинской энергетики ввиду постоянных атак со стороны России на энергетическую инфраструктуру.

Также они обсудили ситуацию с ПВО и реализацию инициативы PURL (Prioritized Ukraine Requirements List — Список приоритетных требований для Украины. Это инициатива США и НАТО, позволяющая обеспечивать Украину критически необходимыми вооружениями).

Ранее премьер-министр Швеции Ульф Кристерссон подтвердил готовность дать Gripen, но уточнил, что первые самолеты могут поступить только через несколько лет.

Напомним, Владимир Зеленский заявил, что Украина готова к совместному производству дронов со Швецией.