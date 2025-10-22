- Дата публикации
Украина получит от Швеции истребители Gripen: Зеленский назвал термин
Зеленский анонсировал усиление неба — первые истребители Gripen от Швеции ожидаются в следующем году.
Украина получит от Швеции истребители Gripen уже в 2026 году.
Об этом заявил президент Владимир Зеленский по итогам переговоров со шведским премьером Ульфом Кристерссоном.
По словам Зеленского, одна из ключевых тем переговоров со Швецией — усиление оборонных способностей Украины.
«Рассматриваем самолеты JAS 39 Gripen как один из самых эффективных элементов этого и рассчитываем на получение первых „гриппенов“ уже в 2026 году», — сообщил глава государства.
Стороны обратили внимание на проблемы украинской энергетики ввиду постоянных атак со стороны России на энергетическую инфраструктуру.
Также они обсудили ситуацию с ПВО и реализацию инициативы PURL (Prioritized Ukraine Requirements List — Список приоритетных требований для Украины. Это инициатива США и НАТО, позволяющая обеспечивать Украину критически необходимыми вооружениями).
Ранее премьер-министр Швеции Ульф Кристерссон подтвердил готовность дать Gripen, но уточнил, что первые самолеты могут поступить только через несколько лет.
Напомним, Владимир Зеленский заявил, что Украина готова к совместному производству дронов со Швецией.