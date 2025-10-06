- Дата публикации
-
- Категория
- Украина
- Количество просмотров
- 304
- Время на прочтение
- 1 мин
Украина получит от Словакии "Божену": что это за оборудование
Украина получит от Словакии пять машин для разминирования Bozena и другую помощь.
Украина получит от Словакии несколько машин для разминирования Bozena и другую технику.
Об этом сообщил министр обороны Денис Шмыгаль вечером, 6 октября.
Шмигаль подписал с вице-премьер-министром, министром обороны Словакии Робертом Калиняком соглашение о передаче оборудования и техники нелетального назначения.
«Словакия бесплатно предоставит Украине инженерную и строительную технику, в частности машины Bozena, транспорт, комплексы разминирования, средства медицинской эвакуации», — сообщил глава Минобороны.
Отдельно украинский министр поблагодарил пакеты помощи, которые уже предоставила Словакия. Братислава работает над новым, пятнадцатым пакетом поддержки.
Также стороны обсудили перспективы сотрудничества между украинскими и словацкими компаниями.
Ранее министр обороны Словакии Роберт Калиняк анонсировал переговоры о совместных оборонных проектах с Украиной.