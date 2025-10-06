ТСН в социальных сетях

Украина получит от Словакии "Божену": что это за оборудование

Украина получит от Словакии пять машин для разминирования Bozena и другую помощь.

Денис Шмыгаль и его словацкий коллега Роберт Калиняк

Денис Шмыгаль и его словацкий коллега Роберт Калиняк / © Telegram/Денис Шмигаль

Украина получит от Словакии несколько машин для разминирования Bozena и другую технику.

Об этом сообщил министр обороны Денис Шмыгаль вечером, 6 октября.

Шмигаль подписал с вице-премьер-министром, министром обороны Словакии Робертом Калиняком соглашение о передаче оборудования и техники нелетального назначения.

«Словакия бесплатно предоставит Украине инженерную и строительную технику, в частности машины Bozena, транспорт, комплексы разминирования, средства медицинской эвакуации», — сообщил глава Минобороны.

Система разминирования «Божественная». Фото rehamed

Система разминирования «Божественная». Фото rehamed

Отдельно украинский министр поблагодарил пакеты помощи, которые уже предоставила Словакия. Братислава работает над новым, пятнадцатым пакетом поддержки.

Также стороны обсудили перспективы сотрудничества между украинскими и словацкими компаниями.

Ранее министр обороны Словакии Роберт Калиняк анонсировал переговоры о совместных оборонных проектах с Украиной.

