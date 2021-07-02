Украина получит партию вакцины от коронавируса Moderna: когда и сколько

Украина получит партию вакцины от коронавируса Moderna: когда и сколько

Поставка будет проведена в рамках механизма COVAX.

Вакцина от коронавируса Moderna поступит в июле в Украину. Дозы поступят от США в рамках глобального механизма COVAX.

Об этом сообщил министр здравоохранения Виктор Ляшко во время разговора с журналистами.

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"Мы договорились с США — они нам обещают поставить 2 млн доз вакцины. Они обратились ко мне как к министру, готов ли я принять эту вакцину по результатам переговоров министра здравоохранения и президента Владимира Зеленского во время общения с Джо Байденом. Они дают их через COVAX, через COVAX мы подписывали все документы", — заявил он.

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Также Ляшко добавил, что в ближайшее время в Украину поступит 5,32 млн доз китайской вакцины Coronavac, 2 млн доз вакцины Pfizer — 1 млн доз в июле и 1 млн в августе.

Кроме того, он добавил, что Украина достигла договоренности о поставках 10 млн доз вакцины Novavax, 4 млн доз которой поступит уже в августе. Также, по словам Ляшко, ведутся переговоры о поставках в августе и других вакцин.

Напомним, согласно исследованию ученых Оксфордского университета, предварительное заражения коронавирусом не обязательно защищает от COVID-19 в долгосрочной перспективе. Пациенты, которые выздоровели, могут заболеть второй раз уже через шесть месяцев, поэтому им все равно нужно вакцинироваться.

Как сообщалось, главный санврач Игорь Кузин допустил возможность того, что в будущем можно будет комбинировать вакцины от COVID-19.

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