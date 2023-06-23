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Украина получит первые истребители F-16 в начале 2024 года — Politico

Автор
Оксана ЗинченкоОксана Зинченко
Дата публикации
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Украина получит первые истребители F-16 в начале 2024 года — Politico

Украина получит первые истребители F-16 в начале 2024 года — Politico / Фото: Getty Images

Скорее всего, истребители F-16 прибудут в Украину не раньше начала 2024 года.

Украинские военные могут получить американские истребители F-16 в начале 2024 года.

Об этом сообщает Politico.

Отмечается, что графики поставок истребители в Украину до сих пор "висят в воздухе". Вероятно, ВСУ смогут получить F-16 в начале следующего года.

Однако кто именно будет передать истребители тоже пока неясно. Это могут быть якобы Нидерланды и Дания.

"Нидерланды и Дания, возглавляющие многонациональную обучающую программу, скорее всего, передадут самолеты, по словам одного нынешнего и одного бывшего чиновника Министерства обороны, но еще ничего не решено", — говорится в материале.

Напомним, что коалиция западных стран рассматривает еще одну страну как возможное место для обучения украинских пилотов руководить истребителями F-16. Это позволит военным самолетам появиться в украинском небе уже через несколько месяцев.

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Дата публикации
Просмотры
77
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