Украина получит семь истребителей F-16 от Бельгии: заявление министра обороны

F-16 / © Associated Press

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В этом году Бельгия планирует передать Украине семь истребителей F-16. Три из них будут использоваться для выполнения боевых задач, а остальные станут источником запчастей.

Об этом сообщил министр обороны Бельгии Тео Франкен, передает «Новости LIVE».

Он отметил, что F-16 является эффективными платформами, в частности, для противодействия ракетам, крылатым ракетам и другим воздушным угрозам.

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«Я предложу правительству отправить все наши истребители в Украину в ближайшие годы. Это зависит от наличия. Ибо у нас есть способность DCA. Мы играем свою роль в ядерной доктрине», — сказал он.

Министр подчеркнул, что страна должна сохранять свой оборонный потенциал в рамках ядерной стратегии НАТО, поэтому передача самолетов будет происходить поэтапно.

Кроме этого, Франкен ожидает встречи с Владимиром Зеленским в Брюсселе, где планируется обсудить дальнейшую военную поддержку Украины.

Ранее Норвегия передала Украине истребители F-16. Речь идет о шести единицах. Да, самолеты могут быть введены в эксплуатацию в ближайшее время. Сначала должна завершиться подготовка и ремонт.

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