Украина получит системы ПВО от США: Остин пообещал сделать это настолько быстро, насколько это возможно

Одной из систем ПВО, которую запрашивает Украина, является Hawk или усовершенствованная система Hawkeye.

Министр обороны США Ллойд Остин заявил, что Соединенные Штаты предоставят Украине системы ПВО настолько быстро, насколько это физически возможно.

Об этом глава Пентагона заявил 12 октября, сообщила в Сети американская журналистка Кейтлин Дорнбос.

"Системы будут предоставлены настолько быстро, насколько мы физически сможем их туда доставить. Поэтому, как я уже сказал ранее, мы сосредотачиваемся на этом, и мы предоставим имеющиеся у нас системы – которые есть у таких стран, как Германия", – рассказал Остин.

Он добавил, что США попытаются обеспечить Украину дополнительными боеприпасами к системам, которыми уже пользуются ВСУ.

В то же время глава Объединенного комитета начальников штабов США генерал Марк Милли сообщил, что одной из систем противовоздушной обороны, которую запрашивает Украина, является Hawk или усовершенствованная система Hawkeye.

"Это система средней высоты, средней дальности. Это старая система, но она достаточно эффективна", – отметил Милли.

Системы ПВО для Украины

Предоставление Украины систем противовоздушной обороны было главной темой заседания в формате "Рамштайн", первая часть которого состоялась 12 октября.

Еще до встречи украинский президент Владимир Зеленский заявил об ожидании прогресса в предоставлении систем ПВО, ПРО, других видов вооружения и боеприпасов.

На "Рамштайне" министр обороны Нидерландов Кайса Оллонгрен объявила о передаче Украине дополнительных зенитных ракет стоимостью 15 млн евро.

Отметим, что 11 октября Украина получила от Германии систему ПВО IRIS-T.

НАТО обещает Украине больше систем ПВО: результаты первого дня "Рамштайна"

Читайте также: