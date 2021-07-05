Украина получит собственный военный корабль до конца 2023 года — Зеленский

Строительство военного корабля уже начали в Турции, сообщил президент.

Украинский военный корвет войдет в состав ВМС до конца 2023 года. Корпус будущего корабля уже заложен в Турции. А достроят его в Украине.

Об этом говорится в ТСН.Ранок. 5 июля.

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Это пообещал президент Владимир Зеленский накануне во время празднования Дня военно-морских сил в Одессе. И добавил, что уже вскоре морская авиация получит турецкие беспилотники.

Во время торжеств в Одессе минутой молчания почтили память погибших украинских моряков. В этом году день ВМС совпал с проведением ежегодных многонациональных учений "Си Бриз". Поэтому на причалах Одесского морвокзала украинский десантный корабль и два катера типа "Айленд" выстроились рядом с британским патрульным кораблем и румынским, итальянским и турецким фрегатами.

Во время воздушного парада украинские вертолеты развернули в небе государственный флаг и флаг ВМС. С воздуха участников праздника приветствовали и британский истребитель "Тайфун", американские конвертопланы и патрульный самолет США "Посейдон" — в сопровождении двух украинских истребителей.

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Напомним, 11 июня по рекомендации американского Министерства обороны Конгресс США утвердил выделение 250 млн долларов Украине по программе "Инициатива безопасности помощи Украине".

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