Украина попала в тройку стран, лидирующих по суточной смертности от COVID-19 в Европе

Украина попала в тройку стран, лидирующих по суточной смертности от COVID-19 в Европе

По количеству новых заражений — Украина на шестой позиции.

За сутки 15 сентября в мире диагностировали более 571 тысячи новых случаев заболевания коронавирусом. Больше всего больных обнаружили в США, Индии, Бразилии.

Об этом свидетельствуют данные сайта Worldometers.

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В частности, в США зафиксировали более 151 тысячи, в Индии и Бразилии — более 34 тысяч. Далее по количеству больных в рейтинге находятся Турция и Великобритания.

Украина среди стран мира занимает 20 место по количеству новых заражений, среди стран Европы — 6 позицию.

В Европе по суточному приросту болезни лидируют Великобритания, Россия, Германия, а суточной смертности от коронавируса — Россия, Великобритания, Украина.

Напомним:

В Украине по состоянию на утро 17 сентября зафиксировано 6 624 новых случая коронавируса. В течение суток от COVID-19 умерло 99 человек, 1914 пациентов выздоровели. За последние сутки количество больных выросло более чем 6,6 тысячи.

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