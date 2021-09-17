Украина попала в тройку стран, лидирующих по суточной смертности от COVID-19 в Европе

По количеству новых заражений — Украина на шестой позиции.
За сутки 15 сентября в мире диагностировали более 571 тысячи новых случаев заболевания коронавирусом. Больше всего больных обнаружили в США, Индии, Бразилии.
Об этом свидетельствуют данные сайта Worldometers.
В частности, в США зафиксировали более 151 тысячи, в Индии и Бразилии — более 34 тысяч. Далее по количеству больных в рейтинге находятся Турция и Великобритания.
Украина среди стран мира занимает 20 место по количеству новых заражений, среди стран Европы — 6 позицию.
В Европе по суточному приросту болезни лидируют Великобритания, Россия, Германия, а суточной смертности от коронавируса — Россия, Великобритания, Украина.
Напомним:
- В Украине по состоянию на утро 17 сентября зафиксировано 6 624 новых случая коронавируса. В течение суток от COVID-19 умерло 99 человек, 1914 пациентов выздоровели. За последние сутки количество больных выросло более чем 6,6 тысячи.