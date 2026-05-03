Украина поразила два танкера у входа в порт "Новороссийск" – Зеленский
Морские дроны успешно поразили два российских судна в Новороссийске.
Украина продолжает системную борьбу с российским теневым флотом нефтяных танкеров.
Об этом сообщил президент Украины Владимир Зеленский.
«Наши воины продолжают применение санкций против российского теневого нефтяного флота — поразили два таких судна в акватории входа в порт „Новороссийск“. Эти танкеры активно применялись для перевозки нефти. Теперь не будут. Благодарю начальника Генштаба Андрея Гнатова за руководство операцией, контрразведчиков Службы безопасности Украины и наших ВМС Украины за неизменно полезные результаты. Украинская дальнобойность будет всесторонне развиваться — на море, в небе и на земле», — написал он.
Напомним, ранее Украина официально подтвердила серию успешных атак на нефтяные танкеры, используемые Россией для обхода международных санкций. Украинские дроны поразили четыре судна «теневого флота» в акваториях Черного и Средиземного морей.
Особенностью операций стала их география: три танкера были атакованы морскими дронами в Черном море, а еще один объект поразили воздушные дроны в Средиземном море — на расстоянии более 2000 км от украинских границ.