Украина поразила два танкера у входа в порт "Новороссийск" – Зеленский

Владимир Зеленский / © Associated Press

Украина продолжает системную борьбу с российским теневым флотом нефтяных танкеров.

Об этом сообщил президент Украины Владимир Зеленский.

«Наши воины продолжают применение санкций против российского теневого нефтяного флота — поразили два таких судна в акватории входа в порт „Новороссийск“. Эти танкеры активно применялись для перевозки нефти. Теперь не будут. Благодарю начальника Генштаба Андрея Гнатова за руководство операцией, контрразведчиков Службы безопасности Украины и наших ВМС Украины за неизменно полезные результаты. Украинская дальнобойность будет всесторонне развиваться — на море, в небе и на земле», — написал он.

Напомним, ранее Украина официально подтвердила серию успешных атак на нефтяные танкеры, используемые Россией для обхода международных санкций. Украинские дроны поразили четыре судна «теневого флота» в акваториях Черного и Средиземного морей.

Особенностью операций стала их география: три танкера были атакованы морскими дронами в Черном море, а еще один объект поразили воздушные дроны в Средиземном море — на расстоянии более 2000 км от украинских границ.

Дата публикации 09:32, 03.05.26

