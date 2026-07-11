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ТСН в социальных сетях

Дата публикации
Категория
Украина
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Украина поразила еще 21 танкер РФ — Генштаб

Танкеры используются для транспортировки нефти и нефтепродуктов в обход международных санкций.

Автор публикации
Фото автора: Анастасия Павленко Анастасия Павленко
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Танкер

Танкер / © Associated Press

В ночь на 11 июля Сил обороны Украины нанесли поражение плавсредствам противника в акватории Азовского моря, в том числе поражен 21 танкер РФ.

Об этом сообщил Генеральный штаб ВСУ.

«Эти танкеры используются для транспортировки нефти и нефтепродуктов в обход международных санкций, обеспечивая средства для финансирования войны РФ против Украины», — говорится в сообщении.

Генштаб ВСУ добавляет, что также поражены четыре буксира, два сухогруза и земснаряд, которые используются РФ для обеспечения военной логистики, перевозки грузов и поддержки деятельности портовой инфраструктуры.

Степень нанесенного ущерба и результаты поражения уточняются.

Ранее сообщалось, что поражены 35 танкеров, сухогрузов и спецплавсредств РФ. Самой результативной стала ночь на 9 июля. Тогда беспилотники СБС попали в 12 танкеров, один сухогруз и один буксир. Всего в период с 6 по 9 июля ударами украинских дронов были поражены 25 танкеров, 6 сухогрузов, один паром и один буксир.

Тем временем Россия временно остановила судоходство через Донско-Азовский канал, соединяющий реку Дон с Азовским морем. Также прекратили прием заявок на прохождение через Керченский пролив, соединяющий Азовское и Черное моря.

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Дата публикации
Количество просмотров
54
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