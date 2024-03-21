Украина после массированной атаки на Киев призвала Конгресс США разблокировать помощь

Россияне выпустили по столице более 30-ти ракет.

Министр иностранных дел Украины Дмитрий Кулеба призвал американский Конгресс разблокировать помощь Украине.

Об этом дипломат написал в сети X.

"Сегодня ночью, когда люди спали, Киев подвергся очередному ракетному обстрелу. Было сбито более 30 ракет, а падающие обломки ранили более десятка человек. Я призываю Конгресс США разблокировать помощь Украине, чтобы спасти жизнь, защитить свободу и победить российский террор", — подчеркнул глава МИД Украины.

Напомним, ночью оккупанты совершили мощную ракетную атаку на Киев. В частности, с использованием "Кинжалов". В столице до 13 выросло количество пострадавших в результате удара. В нескольких районах произошло падение обломков ракеты, возникли пожары, повреждены автомобили.

Ночью силы ПВО поразили примерно три десятка вражеских ракет , летевших на столицу. Все воздушные цели удалось сбить.

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