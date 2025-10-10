Украина после ночного удара РФ: в Киеве и ряде областей блэкаут, в Запорожье погиб мальчик

Украина пережила очередную атаку / © Getty Images

В ночь на 10 октября российские войска совершили масштабную атаку по Украине, главной целью которой стали объекты энергетики. В результате ударов часть областей перешла на аварийные графики отключений.

ТСН.ua собрал все, что известно о ночном ударе.

Киев

Ночью, 10 октября, в Киеве раздавались взрывы: россияне массированно атаковали столицу «Шахедами» и баллистическими ракетами.

Разрушение жилых домов зафиксировано в Печерском районе. Там обломки сбитых беспилотников вызвали пожар в многоэтажном здании. Работникам ГСЧС удалось спасти всего 20 жителей, еще 9 человек пострадали. Пятеро человек находятся под наблюдением медиков.

В Деснянском и Подольском районах столицы зафиксировано падение обломков. В Деснянском они были обнаружены на открытой территории возле поликлиники, в Подольском — на открытой территории.

В Киеве зафиксированы удары по критической инфраструктуре, возникли масштабные перебои с электроснабжением. Левый берег оказался без света, а метрополитен сменил движение поездов.

Левый берег столицы остался без света / © Getty Images

В официальном канале Министерства энергетики Украины сообщили о том, что враг наносит массированный удар по украинской энергетической системе.

«Как только позволят условия безопасности, энергетики начнут восстановительные работы», — отметила министер энергетики Светлана Гринчук.

Киевская область

В результате ночной атаки российских дронов и ракет на энергетическую инфраструктуру в Киевской области зафиксированы перебои с электроснабжением, что повлияло на движение пригородных поездов.

Из-за вражеских ударов возникли пожары / © Getty Images

В то же время, по информации ГСЧС, в Броварах обломки вражеского беспилотника упали на двухэтажное здание мини-маркета, в результате чего вспыхнул пожар и частично разрушили сооружение. Спасатели оперативно ликвидировали возгорание.

Впоследствии в ДТЭК сообщили о введении экстренных отключений света в Киевской области.

Сумская область

Из-за последствий ночной комбинированной российской атаки на энергетику Сумская область перешла на графики аварийных отключений света.

Сообщается, что на территории Сумской области введены графики аварийных отключений по указанию НЭК «Укрэнерго».

«В настоящее время графики аварийных отключений действуют на 10 очередей потребителей», — отметили в облэнерго.

Запорожье и Днепропетровщина

В ночь на 10 октября и утром Россия нанесла удары баллистическими ракетами по Днепру и Запорожью. В городах раздались мощные взрывы.

Более 6 часов Запорожье находилось под массированной атакой врага, заявил глава военной администрации Иван Федоров.

Известно о гибели 7-летнего мальчика, еще три человека ранены, перекрыт проезд через ДнепроГЭС.

«Еще одна тяжелая ночь. Враг атаковал объекты энергетической инфраструктуры по всей стране. В Запорожье перекрыт проезд по плотине ДнепроГЭС — это предупредительные меры. Движение будет возобновлено, как только позволит ситуация безопасности», — написал он.

Россияне также повредили газовую инфраструктуру в Запорожье, однако давление в сети уже стабилизировалось и люди могут пользоваться газом в обычном режиме.

Последствия удара / © Getty Images

В Днепре взрывы были слышны в 05:10. Руководитель ОВА Сергей Лысак с утра сообщил о последствиях атаки — в громадах есть повреждения, возникали пожары.

О временном отсутствии электроснабжения из-за локальной аварии в сети в части города Самар, Самаровского, Павлоградского и Синельниковского районов сообщает «ДТЭК Днепровские электросети». Специалисты работают над ликвидацией аварии и возвращением света потребителям.

В Кривом Роге из-за вражеской атаки пострадали три человека — мужчины 36, 45 и 53 лет. Двое из них были госпитализированы в состоянии средней тяжести.

Полтавщина

В АО «Полтаваоблэнерго» сообщили, что 10 октября с 2:43 до 00:00 в области в результате российских обстрелов объектов энергетики будет действовать специальный график аварийных отключений электроэнергии. Объем разгрузки составляет 80МВт.

«Услуга по распределению электрической энергии будет возобновлена после ликвидации аварийной ситуации и получения соответствующих команд от НЭК „Укрэнерго“, — отметили в облэнерго.

Черкасская область

Ночную атаку пережила и Черкасчина. По данным ОВА, враг целил по критической инфраструктуре и перекрыто движение плотиной гидроэлектростанции. Кроме того, обломки сбитой ракеты повредили многоэтажку в Каневе, пострадал один человек.