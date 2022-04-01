Украина после войны: Шмыгаль ответил, где власти возьмут деньги на восстановление страны

Украина после войны: Шмыгаль ответил, где власти возьмут деньги на восстановление страны

Есть несколько источников поступления средств, в том числе создается и международный фонд поддержки Украины.

Восстановление Украины начнется одновременно во всех разрушенных городах. А источники поступления средств на восстановление страны есть разные, в частности, один из них - арестованные и конфискованные активы России.

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Об этом сказал глава Кабмина Денис Шмыгаль в прямом эфире совместного информационного марафона UAРазом на украинских телеканалах.

"Восстановление будут начинать во всех городах Украины... Источники разные. В первую очередь, это арестованные и конфискованные активы агрессора, также это государственный бюджет Украины. Кроме этого, мы работаем над созданием международного фонда. Ведем переговоры с министрами финансов G7", — заявил Шмыгаль.

Ранее премьер-министр Украины рассказал, что на сегодняшний день во всем мире создается очень много фондов по поддержке государства и его восстановления после войны. Над этой большой программой активно работает много людей.

Напомним, президент Владимир Зеленский пообещал после победы Украины в войне с Россией отстроить быстро и качественно все, что было разрушено оккупантами.

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