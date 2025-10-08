ТСН в социальных сетях

Украина
4775
1 мин

Украина постепенно побеждает в войне на истощение, Трамп шокирован потерями на фронте: главные новости ночи 8 октября 2025 года

ТСН предлагает узнать о главных событиях ночи.

Игорь Бережанский
Война в Украине

Война в Украине / © Getty Images

ТСН.ua предлагает узнать главные события за ночь на 8 октября 2025 года:

Кривой Рог массированно атаковали ударные БПЛА Читать далее –>

Стратегия Украины на истощение РФ приносит неожиданные результаты — The Atlantic Читать далее –>

Украина расплачивается за неспособность Запада объединиться перед агрессией России — The Telegraph Читать далее –>

Россия ночью атаковала Украину беспилотниками Читать далее –>

«Это безумие»: Трамп рассказал о потерях военных за неделю войны России против Украины Читать далее –>

4775
