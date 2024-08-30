Украина потеряла F-16: в ISW спрогнозировали последствия катастрофы

Потеря техники и самолетов во время боевых операций не является новым явлением, поэтому всегда ожидалось, что Украина будет терять в войне часть вооружения, предоставленного западными странами.

Об этом заявили аналитики Института изучения войны (ISW), комментируя первую потерю Украиной самолета F-16 и гибель его пилота Алексея Меся во время массированной атаки 26 августа.

"Однако любая потеря среди и без того ограниченного количества предоставленных Украине западных самолетов F-16 и подготовленных пилотов будет иметь большое влияние на способность Украины использовать F-16 в ближайшей перспективе как часть своей объединенной системы противовоздушной обороны или для поддержки действий в классе "воздух-земля", — подчеркнули в ISW.

Украина потеряла F-16: что известно

29 августа стало известно, что Воздушные силы ВСУ потеряли истребитель F-16. Он разбился в авиакатастрофе 26 августа во время отражения российской массированной комбинированной атаки. Погиб пилот F-16 Алексей Месь с позывным "Мунфиш".

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