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Украина потеряла позиции в рейтинге сильнейших армий мира: какая причина

Украина потеряла позиции в рейтинге сильнейших армий мира: какая причина

Украинские военные / Фото: Генеральный штаб ВСУ / Facebook

Несмотря на войну с Россией и большие потери, Украина остается одной из сильнейших армий мира.

Удерживая российскую агрессию, Украина остается в двадцатке сильнейших в военном плане государств мира, хотя за последний год и потеряла три позиции.

Об этом стало известно из рейтинга от портала Global Firepower.

Авторы этого ежегодного рейтинга утверждают, что при его составлении они учитывают более 60 различных параметров, начиная с количества солдат и уровня финансирования армии, заканчивая географическими условиями страны.

В обновленном рейтинге за 2024 год Украина оказалась на 18-й позиции, хотя год назад была 15-й. Рядом с нами в рейтинге находятся Австралия (16-я), Израиль (17-я), Германия (19-я) и Испания (20-я). В то же время, позади Украины остаются, например, Польша, Тайвань, Северная Корея, Румыния.

Сильными сторонами Украины аналитики считают достаточно большое количество солдат и мобилизационного резерва в целом. Общую оснащенность армии наземной техникой, авиацией и ПВО тоже считают достаточно высоким уровнем. Самым же слабым местом Украины является фактическое отсутствие военно-морского флота и ограниченная протяженность границ. Недостатком есть и отсутствие собственных запасов нефти.

В общей сложности первая двадцатка сильнейших армий мира выглядит так:

  1. США
  2. Россия
  3. Китай
  4. Индия
  5. Южная Корея
  6. Великобритания
  7. Япония
  8. Турция
  9. Пакистан
  10. Италия
  11. Франция
  12. Бразилия
  13. Индонезия
  14. Иран
  15. Египет
  16. Австралия
  17. Израиль
  18. Украина
  19. Германия
  20. Испания.

Высокие места лидерам этого рейтинга обеспечивают, в первую очередь, большие военные расходы, большое количество действующих военных и резервистов в запасе, большое количество военной техники, мощный флот, богатые запасы природных ресурсов, а в некоторых случаях еще и наличие ядерного оружия.

Напомним, в 2022 году после начала российского вторжения Украина поднялась на три строчки в рейтинге сильнейших армий мира. В начале 2022 года украинская армия занимала 22 место среди 140 мощнейших армий мира. В 2021 году мы были на 25 месте. В 2020 году Украина занимала 27 место.

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