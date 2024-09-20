Украина потеряла позиции в рейтинге сильнейших армий мира: какая причина

Несмотря на войну с Россией и большие потери, Украина остается одной из сильнейших армий мира.

Удерживая российскую агрессию, Украина остается в двадцатке сильнейших в военном плане государств мира, хотя за последний год и потеряла три позиции.

Об этом стало известно из рейтинга от портала Global Firepower.

Авторы этого ежегодного рейтинга утверждают, что при его составлении они учитывают более 60 различных параметров, начиная с количества солдат и уровня финансирования армии, заканчивая географическими условиями страны.

В обновленном рейтинге за 2024 год Украина оказалась на 18-й позиции, хотя год назад была 15-й. Рядом с нами в рейтинге находятся Австралия (16-я), Израиль (17-я), Германия (19-я) и Испания (20-я). В то же время, позади Украины остаются, например, Польша, Тайвань, Северная Корея, Румыния.

Сильными сторонами Украины аналитики считают достаточно большое количество солдат и мобилизационного резерва в целом. Общую оснащенность армии наземной техникой, авиацией и ПВО тоже считают достаточно высоким уровнем. Самым же слабым местом Украины является фактическое отсутствие военно-морского флота и ограниченная протяженность границ. Недостатком есть и отсутствие собственных запасов нефти.

В общей сложности первая двадцатка сильнейших армий мира выглядит так:

США Россия Китай Индия Южная Корея Великобритания Япония Турция Пакистан Италия Франция Бразилия Индонезия Иран Египет Австралия Израиль Украина Германия Испания.

Высокие места лидерам этого рейтинга обеспечивают, в первую очередь, большие военные расходы, большое количество действующих военных и резервистов в запасе, большое количество военной техники, мощный флот, богатые запасы природных ресурсов, а в некоторых случаях еще и наличие ядерного оружия.

Напомним, в 2022 году после начала российского вторжения Украина поднялась на три строчки в рейтинге сильнейших армий мира. В начале 2022 года украинская армия занимала 22 место среди 140 мощнейших армий мира. В 2021 году мы были на 25 месте. В 2020 году Украина занимала 27 место.

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