Украина потеряла Су-24М с двумя пилотами: что показал «черный ящик» – ДБР

Разбит истребитель Су-24М / © Государственное бюро расследований

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Сотрудники ДБР продолжают расследование авиакатастрофы военного самолета Су-24М в Хмельницкой области, в результате которой погибли два пилота. Специалисты уже завершили расшифровку бортового регистратора самолета.

Подробности сообщает Государственное бюро расследований.

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Также следователи получили результаты служебного расследования, проводимого командованием Воздушных сил ВСУ, и назначили дополнительную авиационно-техническую экспертизу.

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Катастрофа произошла 16 июня 2026 около 19:00 вблизи одного из населенных пунктов Хмельницкой области. В тот день самолет совершал второй вылет. Оба члена экипажа погибли.

По данным бортового регистратора, во время полета было отказано элементам системы управления на левом крыле. После этого Су-24М потерял управляемость и стал вращаться вокруг своей оси.

Самолет падал с высоты более 600 метров, а его скорость в этот момент достигала 809 км/ч.

По предварительным выводам служебного расследования Воздушных сил ВСУ, повреждение самолета могло быть вызвано внешним фактором — в частности, столкновением с птицей. В то же время эта версия еще нуждается в экспертном подтверждении.

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Назначенная ДБР авиационно-техническая экспертиза должна установить, могли ли обнаруженные повреждения привести к критической потере управляемости и имел ли экипаж техническую возможность восстановить контроль над самолетом и предотвратить катастрофу.

Эксперты также проверят другие возможные версии и должны определить непосредственную техническую причину падения Су-24М.

Окончательные выводы о причинах авиакатастрофы сделают по завершении всех назначенных экспертиз.

Уголовное производство расследуется по ч. 2 ст. 416 Уголовного кодекса Украины — нарушение правил полетов или подготовки к ним, что повлекло за собой катастрофу или другие тяжкие последствия.

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Что известно о катастрофе Су-24М

Ранее в Хмельницкой области во время учебно-тренировочного полета разбился фронтовой бомбардировщик Су-24М из состава 7-й бригады тактической авиации имени Петра Франко.

В результате катастрофы погибли оба члена экипажа — пилот и штурман. После аварии ДБР и военная комиссия приступили к расследованию, чтобы установить технические и другие обстоятельства падения самолета.

В Офисе генерального прокурора официально подтвердили, что самолет выполнял плановый учебно-тренировочный полет. Правоохранители открыли уголовное производство по предварительной правовой квалификации «нарушение правил полетов или подготовки к ним, что повлекло за собой катастрофу или другие тяжкие последствия». Параллельно назначены служебные проверки непосредственно в воинской части, Командовании Воздушных сил и создана специальная комиссия Министерства обороны.

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