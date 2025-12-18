- Дата публикации
-
Категория
Украина
Украина потеряла вертолет Ми-24 во время боевой задачи: экипаж погиб
Украинский экипаж Ми-24 погиб во время боевого вылета.
Во время выполнения боевой задачи погиб экипаж вертолета Ми-24.
Об этом сообщила пресс-служба 12-й отдельной бригады армейской авиации им. генерал-хорунжего Виктора Павленко.
«Сегодня над нашей авиационной семьей нависло черное облако. Это невосполнимая потеря для авиации, для страны, для семей, ожидавших своих близких дома… Вечная память экипажа. Честь. Боль. Признательность», — говорится в сообщении.
Напомним, что 8 декабря во время боевой задачи на Су-27 погиб старший штурман Евгений Иванов.