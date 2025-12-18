ТСН в социальных сетях

Язык сайта
ua
en
Live Все публикации Лучшее с YouTube Эксклюзив ТСН Украина Политика Война Гламур Проспорт Леди Здоровье Астрология Видео Рецепты Экономика Киев Львов Курьезы Популярные теги Выпуски ТСН Мир Туризм Авто Наука и IT Помощь Другое Редакция

ТСН в социальных сетях

Дата публикации
Категория
Украина
Количество просмотров
2216
Время на прочтение
1 мин

Украина потеряла вертолет Ми-24 во время боевой задачи: экипаж погиб

Украинский экипаж Ми-24 погиб во время боевого вылета.

Автор публикации
Фото автора: Дмитрий Гулийчук Дмитрий Гулийчук
Экипаж украинского вертолета Ми-24 погиб

Экипаж украинского вертолета Ми-24 погиб

Во время выполнения боевой задачи погиб экипаж вертолета Ми-24.

Об этом сообщила пресс-служба 12-й отдельной бригады армейской авиации им. генерал-хорунжего Виктора Павленко.

«Сегодня над нашей авиационной семьей нависло черное облако. Это невосполнимая потеря для авиации, для страны, для семей, ожидавших своих близких дома… Вечная память экипажа. Честь. Боль. Признательность», — говорится в сообщении.

Напомним, что 8 декабря во время боевой задачи на Су-27 погиб старший штурман Евгений Иванов.

Дата публикации
Количество просмотров
2216
Следующая публикация

Я разрешаю TSN.UA использовать файлы cookie