Украина потеряла вертолет Ми-24 во время боевой задачи: экипаж погиб

Экипаж украинского вертолета Ми-24 погиб

Во время выполнения боевой задачи погиб экипаж вертолета Ми-24.

Об этом сообщила пресс-служба 12-й отдельной бригады армейской авиации им. генерал-хорунжего Виктора Павленко.

«Сегодня над нашей авиационной семьей нависло черное облако. Это невосполнимая потеря для авиации, для страны, для семей, ожидавших своих близких дома… Вечная память экипажа. Честь. Боль. Признательность», — говорится в сообщении.

Напомним, что 8 декабря во время боевой задачи на Су-27 погиб старший штурман Евгений Иванов.