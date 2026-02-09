Украина потеряла вертолет Ми-24 во время боевого задания: экипаж погиб

Экипаж украинского вертолета Ми-24 погиб

Во время выполнения боевой задачи погиб экипаж вертолета Ми-24.

Об этом сообщила 11-я отдельная бригада армейской авиации «Херсон».

«С болью сообщаем о невосполнимой потере. С боевого задания не вернулись наши побратимы — экипаж вертолета Ми-24», — говорится в сообщении.

На каком направлении произошла утрата, не уточняется.

В бригаде отмечают, что их погибшие побратимы «были настоящими патриотами, достойными Людьми и Офицерами с большой буквы».

Напомним, что 17 декабря 2025 года во время выполнения боевого задания погиб еще один экипаж украинского вертолета Ми-24.