Украина потеряла вертолет Ми-24 во время боевого задания: экипаж погиб
Украинский экипаж Ми-24 погиб во время боевого вылета.
Во время выполнения боевой задачи погиб экипаж вертолета Ми-24.
Об этом сообщила 11-я отдельная бригада армейской авиации «Херсон».
«С болью сообщаем о невосполнимой потере. С боевого задания не вернулись наши побратимы — экипаж вертолета Ми-24», — говорится в сообщении.
На каком направлении произошла утрата, не уточняется.
В бригаде отмечают, что их погибшие побратимы «были настоящими патриотами, достойными Людьми и Офицерами с большой буквы».
Напомним, что 17 декабря 2025 года во время выполнения боевого задания погиб еще один экипаж украинского вертолета Ми-24.