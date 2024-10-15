Украина потеряла время на политические распри вместо подготовки к зиме – New York Times

Владимир Кудрицкий утверждает, что если бы Украина начала децентрализацию энергосистемы в прошлом году, ситуация сегодня была бы гораздо более оптимистичной.

Кадровые изменения среди топ-чиновников в сфере энергетики и откладывание ключевых решений по энергетической политике из-за политических интриг привели к потере драгоценного времени на подготовку энергосистемы Украины к предстоящей зиме.

Об этом пишет New York Times.

Издание отмечает, что на Западе считают Владимира Кудрицкого, который до недавнего времени возглавлял компанию "Укрэнерго", талантливым и эффективным чиновником. Несмотря на бесконечные атаки россиян на объекты энергетической инфраструктуры, ему удалось настроить работу таким образом, чтобы поддерживать работоспособность энергосистемы страны.

Но в прошлом месяце наблюдательный совет "Укрэнерго" уволил Кудрицкого, что вызвало критику как со стороны украинских народных депутатов, так и со стороны иностранных партнеров Украины, финансирующих восстановление украинской энергосистемы. Такой шаг назвали необоснованным, несвоевременным и политически мотивированным.

Несколько нардепов из разных фракций заявили, что за этим решением стоит Герман Галущенко, министр энергетики Украины. Законодатели обвинили министра в том, что он стремится получить больший контроль над руководством компании, в частности, над финансовыми потоками иностранной помощи, направленной на восстановление и защиту энергосистемы.

"Политическое соперничество нарушило работу других украинских институтов в этом году, подорвав бесперебойную работу парламента и повлекши потрясения в военном командовании страны. Теперь политическая борьба, подчеркнутая увольнением г-на Кудрицкого, препятствует усилиям Украины по предотвращению энергетического кризиса, по словам более полудюжины нынешних, экспертов и законодателей в сфере энергетики", – говорится в статье.

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В отчете Международного энергетического агентства говорится, что дефицит электроэнергии в Украине этой зимой может достигнуть шести гигаватт, что составляет около трети от потребности в час пик.

По словам Кудрицкого, основным предметом разногласий между ним и Минэнерго была стратегия энергообеспечения. Кудрицкий выступал за строительство десятков небольших частных электростанций по всей стране, чтобы сделать систему менее уязвимой для российских атак, и этот подход поддерживает большинство экспертов по энергетике и международных партнеров.

Министр энергетики Галущенко выступал за концентрацию больших генерационных мощностей в руках государственных компаний. И когда, наконец, Кабмин принял план децентрализации энергосистемы в середине июля, эксперты заявили, что уже слишком поздно его реализовывать, так как до зимы все равно успеть невозможно.

По словам Галущенко, он не имел никакого отношения к увольнению Кудрицкого. Он также опроверг утверждение о том, что внутренние распри сорвали выполнение планов энергетической политики. Министр энергетики утверждал, что плановые ремонты на электростанциях были "завершены в срок", а энергосистема Украины вступает в зиму "с максимально возможным уровнем готовности".

Более того, анонимные дипломатические источники издания утверждают, что послы США и ЕС в Украине обвинили Галущенко в том, что он слишком медленно развивает децентрализованные мощности генерации.

Посол ЕС Катарина Матернова также написала премьер-министру Украины Денису Шмыгалю, предупредив, что увольнение Кудрицкого "может поставить под угрозу нашу коллективную способность поддерживать "Укрэнерго" и другие приоритетные меры жизненно важной энергетической безопасности Украины".

Сам Кудрицкий утверждает, что необходимо было "отложить в сторону любые политические предпочтения или любое желание создавать амбициозные планы или что-то еще и придерживаться одного простого правила: слушать инженеров". Однако ряд нардепов, экспертов и дипломатов считают, что именно из-за "политических предпочтений" украинские власти недавно устранили с ключевых должностей нескольких чиновников в сфере энергетики.

Так в мае был уволен с должности министра инфраструктуры Александр Кубраков. Причины увольнения власти до сих пор не разъяснили. В июне уволили главу агентства по реконструкции Мустафу Найема. Он ушел в отставку, сославшись на бюрократические задержки в утверждении проектов и выплат подрядчикам, в частности, тем, кто занимался строительством защитных сооружений от российских дронов и ракет. Из-за того, что правительство не предоставило значительную часть выделенных на эти проекты средств, строительство защитных сооружений на нескольких подстанциях было отложено или остановлено.

Недавно правительство заявило, что строительство защитных сооружений на энергообъектах завершено на 85%. Но даже этот результат удалось достичь с задержкой в 6 месяцев от установленного начального срока. Мустафа Найем сказал, что письмо, которое он направил в этом году премьер-министру Шмыгалю, чтобы попытаться решить вопрос финансирования, осталось без ответа.

"Причина – политические вопросы и личные отношения", – сказал он.

В киевских политических кругах Кубраков и Найем считались сторонниками США по вопросам приоритетов расходов на восстановление. Это раздражало некоторых чиновников, которым не нравится "навязчивый американский надзор". Оба также выступали против коррупции, даже сообщали в надзорные органы о попытках взяточничества.

По словам Кудрицкого, он поднимал вопрос децентрализации энергосистемы еще в начале 2023 года, чтобы позволить выйти на рынок небольшим частным энергокомпаниям. Но Галущенко и другие чиновники продвигали крупномасштабные централизованные проекты, в частности, план строительства четырех новых ядерных реакторов через "Энергоатом".

Однако предложение Галущенко забраковали в Верховной Раде из-за того, что проект требует слишком много денег и времени. Также сомнения относительно целесообразности строительства реакторов подогрел ряд коррупционных скандалов с участием чиновников "Энергоатома", некоторые из которых сейчас находятся под следствием по обвинению в хищении средств.

Кудрицкий утверждает, что если бы Украина начала децентрализацию своей энергетической сети в прошлом году, ситуация сегодня была бы гораздо более оптимистичной.

"Неправильное планирование и этот подход к восстановлению стоили нам больше года", — подчеркнул эксглава "Укрэнерго" Владимир Кудрицкий.

Напомним, президент Украины Владимир Зеленский провел энергетическую ставку по вопросам подготовки страны к зиме. Речь шла, прежде всего, о защите энергетической инфраструктуры.

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