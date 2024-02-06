Украина потопила ракетный катер РФ "Ивановец": британская разведка объяснила, чем он был уникален

Одной из задач катера было отправлять и получать целевые данные в и из других кораблей, вертолетов и самолетов в Черном море.

Украина уничтожала российский ракетный катер "Ивановец", который патрулировал в Черном море. Очередная атака на Черноморский флот РФ показывает его "уязвимость".

Об этом сообщает Министерство обороны Британии, ссылаясь на разведку.

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"Ивановец" патрулировал западное побережье Крыма в поддержку длительной оккупации Украины Россией. Его сложное восходящее соединение "Light Bulb" позволяет отправлять и получать целевые данные в и из других кораблей, вертолетов и патрульных самолетов дальнего действия. Этот последний украинский успех подчеркивает длительную уязвимость действующих в Черном море российских военных кораблей", — отметили разведчики.

В ведомстве уверены, что эта потеря с высокой вероятностью повлияет на командование Черноморского флота и элементы управления, "заставляя их переоценивать свою маневренность у западного Крыма".

"Однако почти наверняка ВМС РФ все еще способны выполнять свои три основных задачи на Черном море: дальний удар, патрулирование и поддержка", — подчеркнула британская разведка.

Напомним, в ночь на 1 февраля спецподразделение "Group 13" ГУР прямым попаданием уничтожили ракетный катер "Ивановец" Черноморского флота РФ. В результате атаки корабль получил повреждения и затонул.

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