Украина позволит иностранным компаниям опробовать их разработки на поле боя против России

Новое оружие на фронте против РФ

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Украина позволит иностранным компаниям-производителям вооружений опробовать свое новейшее оружие на фронте против российских оккупантов.

Об этом сообщает украинский оборонный кластер Brave1 и агентство Reuters.

Министр цифровой трансформации Михаил Федоров представил платформу Test in Ukraine, где разработчики могут подать заявку на тестирование своих технологий в Украине. Цель платформы – максимально привлечь партнеров для создания технологий, которые изменят ход войны.

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Иностранные производители БПЛА, НРК, водных дронов, РЭБ и средств с искусственным интеллектом смогут обратиться для тестирования своих изделий в Украине. Производители смогут тестировать продукты непосредственно на месте, что позволяет вносить коррективы в режиме реального времени, или доверить тестирование Brave1 – специалисты кластера самостоятельно проведут тестирование и предоставят партнерам подробный отчет с результатами.

«Это дает нам понимание того, какие технологии доступны. Это дает компаниям понимание того, что действительно работает на передовой», – сказал агентству Reuters руководитель отдела связей с инвесторами Brave1 Артем Мороз на оборонной конференции в Висбадене (Германия).

Мороз отметил, что к схеме есть большой интерес, впрочем, он не назвал ни одной компании, подписавшей соглашение о ее использовании, и отказался подробнее рассказывать о том, как она будет работать или какие расходы будут с этим связаны, пишет Reuters.

Чтобы сопротивляться превосходящей по ресурсам военной машине России, Украина делает ставку на развивающуюся оборонную промышленность, частично благодаря иностранным инвестициям.

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Мороз добавил, что кластер Brave1 составил список военных технологий, которые Украина хотела бы опробовать.

«У нас есть список приоритетов. Одним из главных будет противовоздушная оборона, например, новые возможности ПВО, перехватчики беспилотников, системы наведения с искусственным интеллектом, все решения против планирующих бомб», – сказал он.

Беспилотные системы на воде и электронные системы профилей на земле также входят в список приоритетов Украины, как и усовершенствованные системы управления огнем или наведение с искусственным интеллектом для повышения точности гаубиц.

Напомним, ранее президент Украины Владимир Зеленский сообщил, что обсуждает со своим американским коллегой Дональдом Трампом потенциальное «мегасоглашение», по которому Соединенные Штаты будут покупать проверенные в боях украинские беспилотники. Киев обяжется закупать значительное количество американского вооружения. По словам Зеленского, последние переговоры с Трампом были сосредоточены на этом прорывном соглашении, направленном на поддержание воздушных технологий обеих стран. Украина готова поделиться всем опытом, приобретенным за годы войны с Россией.

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