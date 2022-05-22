Украина предлагает Польше ввести общий контроль на всех автомобильных пунктах пропуска

Украина предлагает Польше ввести общий контроль на всех автомобильных пунктах пропуска

На украинско-польской границе общий погранично-таможенный контроль уже проводится на четырех пунктах пропуска.

Украина предлагает Польше осуществлять общий контроль по всем автомобильным пунктам пропуска.

Соответствующее предложение было передано польской стороне в рамках визита президента Польши Анджея Дуды, сообщает Мининфраструктуры Украины.

В ведомстве отметили, что на украинско-польской границе общий погранично-таможенный контроль уже проводится на четырех пунктах пропуска для пассажирского и легкового автомобильного транспорта.

Министр инфраструктуры Александр Кубраков пояснил, что благодаря этой инициативе продолжительность оформления и ожидания в очереди сократится в 1,5 раза, в чем заинтересованы оба государства.

Кубраков ожидает, что опыт такого сотрудничества удастся распространить на КПП с другими государствами-соседями из ЕС.

"Наша цель — полная либерализация грузовых автоперевозок с Европейским Союзом" — заявил он.

Кроме сокращения времени в очереди, ожидается, что расширение пунктов пропуска с общим контролем улучшит эффективность использования стационарных сканирующих систем, а также снизит коррупционные риски.

"Транспортное сотрудничество с Польшей в условиях агрессии России против Украины стало образцом настоящего добрососедства. Нам уже удалось частично либерализовать грузовые автоперевозки, в частности благодарен Польше за предоставление возможности безразрешительного проезда своей территорией грузовиков, которые везут топливо в Украину. Также мы работаем для наращивания экспортных возможностей украинской экономики", — подытожил Кубраков.

Напомним, Анджей Дуда пообещал сделать все, чтобы Украина стала членом ЕС.

Читайте также: