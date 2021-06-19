Украина предложила Грузии взаимно признать свидетельства о вакцинации от коронавируса

Главы украинской и грузинской дипломатии обсудили итоги встречи лидеров государств-членов НАТО в Брюсселе.

Украина и Грузия могут признать национальные свидетельства о вакцинации против COVID-19. Об этом шла речь на встрече главы украинского дипломатического ведомства Дмитрия Кулебы с вице-премьер-министром, министром иностранных дел Грузии Давидом Залкалиани на полях Анталийского дипломатического форума.

Как сообщает пресс-служба Министерства иностранных дел Украины, Кулеба выразил готовность Украины заключить договоренность о взаимном признании свидетельств о вакцинации от COVID-19 и обратился с просьбой положительно рассмотреть украинское предложение.

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Также главы украинской и грузинской дипломатии обсудили итоги встречи лидеров государств НАТО 14 июня в Брюсселе. Министры подчеркнули важность перевода в практическую имплементацию решения Бухарестского саммита 2008 года о вступлении Украины и Грузии в Альянс.

Собеседники констатировали общность угроз в Черноморском регионе на фоне российской милитаризации.

Отдельной темой встречи стали дальнейшие шаги в рамках Ассоциированного трио Украины, Грузии и Молдовы для продвижения их интеграции в ЕС.

Напомним, в Украине после сезона отпусков могут попасть новые опасные штаммы коронавируса, которые способны быстро распространяться.

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