Украина предложила обменять пленных мусульман и католиков: Лубинец сказал, как отреагировала РФ

Завтра, 10 апреля, мусульмане мира будут отмечать окончание поста – Ораза-Байрам, а еще 31 марта – католики отмечали Пасху.

Так, Украина стала инициатором осуществления обмена военнопленными, исповедующими ислам и католиками. Россия не отреагировала на предложение.

Об этом сказал Уполномоченный ВР по правам человека Дмитрий Лубинец.

По его словам, предлагаемая формула обмена – 1 до 4, в который количество возвращенных пленных России превышало бы количество возвращенных украинской стороны. В предлагаемом списке указано 1 католика и 146 мусульман. Однако РФ проигнорировала инициативу.

"Как видим, даже послание Папы Римского не придало мотивации россиянам осуществить обмен ни по формуле «всех на всех», ни при других условиях. Несмотря на такое глупое поведение российской стороны, Украина выражает свою готовность к осуществлению обмена по формуле "всех на всех" с случаю празднования православной Пасхи", – отметил он.

Такое предложение было отправлено российской стороне. Лубинец также к ней приобщился и со своей стороны дополнительно обращусь к уполномоченному по правам человека в РФ Т. Москальковой.

Напомним, в Главном управлении разведки поддержали инициативу Папы Римского Франциска по обмену всех российских пленных на всех украинских.

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