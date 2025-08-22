Украина предостерегла Беларусь от "необдуманных провокаций" во время военных учений / © ТСН.ua

Реклама

Министерство иностранных дел Украины выразило обеспокоенность по поводу будущих совместных военных учений России и Беларуси. В частности, «Запад-2025» и маневров ОДКБ.

Об этом пишет Министерство иностранных дел Украины.

Украинский МИД заявил, что Беларусь помогает России с 2022 года. Беларусь разрешает России нападать на Украину со своей территории. Она также оказывает России политическую, военную и информационную поддержку. Это сотрудничество несет угрозу Украине. Она также опасна для Польши, стран Балтии и Европы. Кроме того, эти действия мешают мирным планам Дональда Трампа.

Реклама

Украина призывает международных партнеров быть бдительными и усилить санкционное и политическое давление на Россию и Белоруссию. В МИДе напомнили о горьком опыте 2021-2022 годов, когда Россия накапливала войска на украинских границах под прикрытием совместных учений «Запад-2021».

«Предостерегаем Минск от необдуманных провокаций, советуем сохранять благоразумие, не приближаться к границам и не провоцировать Силы обороны Украины. Подчеркиваем, что Украина никогда не представляла угрозы для белорусского народа, с которым мы стремимся жить в мире, имеем общее прошлое, которое достигает Княжеских времен и Великого Княжества Литовского, и будущее — в европейской семье народов», — отметили в МИД.

Напомним, 6 августа в Белоруссию прибыл первый эшелон с российскими военными и техникой. Украинская разведка и пограничная служба отслеживают численность личного состава и вооружения, которые Москва может привлечь к военным учениям «Запад-2025».

Однако известно, что во время учений враг может отработать применение ядерного оружия и «Орешника».

Реклама

«С 12 по 16 сентября, когда будет продолжаться активная фаза этих учений, будет наибольший риск. Во время активной фазы также могут привлекать и бронетехнику», — подчеркнул Андрей Демченко, представитель ГПСУ.