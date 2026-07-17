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Украина превратила Азовское море в кладбище для российских кораблей — The Telegraph
Благодаря дальнобойным дронам и ударам по ПВО Украина без собственного флота заставила российские суда прятаться у выходов из акватории.
Украина сумела фактически ликвидировать доминирование Российской Федерации в Азовском море, превратив эту акваторию в настоящее кладбище для российских кораблей.
Об этом говорится в материале авторитетного британского издания The Telegraph.
Флот РФ панически сбегает с открытой воды
Журналисты отмечают, что после серии успешных украинских атак количество российских судов в акватории Азовского моря резко сократилось. Корабли оккупантов теперь панически избегают открытой воды и пытаются держаться исключительно ближе к выходам из моря, чтобы не стать очередной целью.
Этот успех существенно усложнил логистику врага и поставку оккупированного Крыма, где уже сейчас фиксируют серьезные проблемы с электроэнергией и горючим.
Победа без собственного флота: тактика ВСУ
Военные эксперты, которых цитирует издание, отмечают уникальность украинской стратегии. Наше государство достигло таких результатов, не имея полноценного классического флота.
«Украина выигрывает эту битву с помощью дальнобойных дронов, точечных ударов по российской ПВО и прибрежной инфраструктуре. Беспилотники массово выводят из строя системы управления и связи судов, после чего изуродованные корабли приходится эвакуировать буксирами», — пишет издание.
Аналитики констатируют: Россия оказалась абсолютно не готова к защите даже гражданских судов от массированных атак беспилотников, а ее возможности по сопровождению собственного флота крайне ограничены.
Новая фаза: под прицелом Новороссийск
По информации The Telegraph, успешно завершив этап разгрома врага в Азовском море, Украина уже приступила к новой фазе спецопераций.
В настоящее время фокус атак смещается в Черное море. Это создает прямые и критические угрозы ключевым российским экспортным маршрутам, в частности через стратегически важный для Кремля порт в Новороссийске.
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