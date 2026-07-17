Азовское море / © pixabay.com

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Украина сумела фактически ликвидировать доминирование Российской Федерации в Азовском море, превратив эту акваторию в настоящее кладбище для российских кораблей.

Об этом говорится в материале авторитетного британского издания The Telegraph.

Флот РФ панически сбегает с открытой воды

Журналисты отмечают, что после серии успешных украинских атак количество российских судов в акватории Азовского моря резко сократилось. Корабли оккупантов теперь панически избегают открытой воды и пытаются держаться исключительно ближе к выходам из моря, чтобы не стать очередной целью.

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Этот успех существенно усложнил логистику врага и поставку оккупированного Крыма, где уже сейчас фиксируют серьезные проблемы с электроэнергией и горючим.

Победа без собственного флота: тактика ВСУ

Военные эксперты, которых цитирует издание, отмечают уникальность украинской стратегии. Наше государство достигло таких результатов, не имея полноценного классического флота.

«Украина выигрывает эту битву с помощью дальнобойных дронов, точечных ударов по российской ПВО и прибрежной инфраструктуре. Беспилотники массово выводят из строя системы управления и связи судов, после чего изуродованные корабли приходится эвакуировать буксирами», — пишет издание.

Аналитики констатируют: Россия оказалась абсолютно не готова к защите даже гражданских судов от массированных атак беспилотников, а ее возможности по сопровождению собственного флота крайне ограничены.

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Новая фаза: под прицелом Новороссийск

По информации The Telegraph, успешно завершив этап разгрома врага в Азовском море, Украина уже приступила к новой фазе спецопераций.

В настоящее время фокус атак смещается в Черное море. Это создает прямые и критические угрозы ключевым российским экспортным маршрутам, в частности через стратегически важный для Кремля порт в Новороссийске.

Напомним, ВСУ выбили 159 судов флота Путина, «Мадьяр» показал впечатляющие цифры и видео.

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