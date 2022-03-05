Митинг в Бердянске против оккупантов, скриншот по видео/Госспецсвязи

"Украина — превыше всего": в Бердянске вслед за Херсоном люди вышли на митинг против оккупантов: видео

Местные жители вышли на митинг против российских захватчиков.

В Бердянске Запорожской области местные жители с украинскими флагами вышли на митинг против российской оккупации и войск РФ, пытающихся захватить территорию Украины.

Соответствующее видео с места происшествия обнародовала пресс-служба Госспецсвязи.

Люди на площади скандируют: "Украина – превыше всего" и размахивают украинскими флагами. "Пока россияне сидят дома и молчаливо "одобряют" продолжение войны", — говорится в сообщении.

Напомним, сегодня, 5 марта, в Херсоне проходит многолюдный митинг в поддержку Украины. Сотни людей вышли на центральную площадь города и скандируют: "Позор!", "Путин, прочь!", "Херсон – это Украина!".

Как уже сообщалось, возле Херсона украинские военные нанесли мощный удар по врагу, потери оккупантов выясняются.