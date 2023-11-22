Украина прибегла к вынужденному шагу, чтобы сбалансировать энергосистему: о чем идет речь

Благодаря этому удалось справиться с нехваткой электроэнергии в энергосистеме и избежать отключений потребителей.

Украине пришлось применить аварийную помощь от стран-соседей. Это помогло сбалансировать энергосистему.

Об этом рассказал глава правления НЭК "Укрэнерго" Владимир Кудрицкий в эфире телемарафона.

"Сегодня "Укрэнерго" были вынуждены прибегнуть к такой мере, как аварийная помощь от стран соседей. И это помогло нам сегодня сбалансировать нашу энергосистему", – отметил он.

В чем состоит проблема

Как отметил Кудрицкий, наша страна вынуждена обращаться за аварийной помощью в страны ЕС из-за недостаточного объема импортируемой электроэнергии. Это связано с тем, что в Украине цена ниже, чем в соседних европейских странах.

"Укрэнерго" обеспечило техническую способность импортировать до 1200 МВт из Европы. Сегодня максимально мы импортировали 500 МВт, это только в один час, а так – и того меньше. Причины недостаточного импорта более экономичны, или регуляторные, поскольку цена в Украине формируется несколько по-другому, чем в Европе принципе. Поэтому мы вынуждены были подбирать импорт более дорогой аварийной помощью", — пояснил председатель правления НЭК "Укрэнерго".

Напомним, в Минэнерго рассказали о ситуации в энергосистеме Украины. Сейчас она стабильна, о применении веерных отключений речь не идет.

Читайте также: