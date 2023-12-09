Украина приближается к странам с низким уровнем коррупционных практик – данные НАПК

Национальное агентство по предотвращению коррупции (НАПК) провело социологическое исследование, результаты которого подтверждают, что 60% украинцев не готовы использовать коррупционные практики ни в одной из ситуаций.

Об этом в эфире телемарафона рассказал глава НАПК Александр Новиков.

"В 2010 году уровень коррупционных практик в Украине составлял 60%. В 2019 году этот процент снизился до 27%, и на сегодняшний день он составляет лишь 17%. Это просто колоссальные цивилизационные изменения, свидетельствующие о том, что Украина приближается к некоррумпированным, а значит, состоятельным и безопасным странам. Если посмотреть мировую карту индекса восприятия коррупции, то войны и бедность присутствуют в тех странах, где есть высокий уровень коррупционных практик. Украина выходит из такой группы стран", — сказал глава НАПК.

Новиков также отметил, что в Украине создана наиболее современная система для предотвращения коррупции.

Так, после 2014 года были созданы НАБУ, НАПК, ВАКС и САП, то есть полная система, для того, чтобы обезопасить страну от коррупции, построить добродетель, а следовательно и эффективность государства.

Напомним, экс-директору госпредприятия сообщено о подозрении из-за фиктивной закупки оборудования для Су-27.

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