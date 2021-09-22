Украина приблизилась к безвизу с Великобританией: некоторым украинцам будет достаточно показать паспорт

Украина приблизилась к безвизу с Великобританией: некоторым украинцам будет достаточно показать паспорт

Делегация британских экспертов выразила удовлетворение уровнем защищенности процесса оформления паспортных документов в Украине.

В Министерстве внутренних дел Украины состоялась встреча с делегацией британских экспертов, на которой обсуждалась перспектива начала украинского-британского диалога по либерализации визового режима.

Об этом сообщил на своей Facebook-странице заместитель главы МВД Евгений Енин.

Во время этой встречи стороны обсудили порядок оформления и выдачи в Украине паспортных документов и осуществления процедур пограничного контроля. Высокий уровень защиты наших паспортов удивил британских экспертов.

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"Расширяем географию безвиза для украинцев! Хорошим началом для активного украинского-британского диалога могла бы стать отмена виз владельцам дипломатических и служебных паспортов", — написал по этому поводу Енин.

Напомним, в среду, 22 сентября, Кабинет министров утвердил соглашение о безвизовом режиме между Украиной и Перу для краткосрочного пребывания.

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