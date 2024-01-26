Украина пригласила Си Цзиньпина на мирный саммит о войне с РФ — Жовква

Украина призывает Китай присоединиться к мирным переговорам о войне с Россией.

Украина пригласила президента Китая Си Цзиньпина принять участие в запланированном "мирном саммите" мировых лидеров в Швейцарии с учетом приближающейся второй годовщины масштабного вторжения России.

Об этом пишет Reuters со ссылкой на дипломатического советника президента Украины Владимира Зеленского Игоря Жовкву.

"Мы однозначно приглашаем Китай принять участие в саммите на самом высоком уровне, на уровне президента КНР", — сказал на этой неделе в интервью Reuters советник Зеленского Игорь Жовква.

Он подчеркнул, что для Украины будет очень важно участие Китая.

"Мы работаем с китайской стороной. Мы привлекаем наших партнеров в мире, чтобы они донесли китайской стороне, как важно участвовать в таком саммите", — добавил советник Зеленского.

Нейтральная Швейцария согласилась принять украинский мирный саммит по Украине по просьбе Зеленского, но дата или место пока не определены. По словам Жовквы, группы по-прежнему работают над деталями.

Отметим, что Китай тесно связан с Россией и воздерживается от критики ее войны в Украине, но одновременно заявляет, что суверенитет и территориальная целостность всех стран должны уважаться, и предлагает помощь в посредничестве в конфликте.

Си Цзиньпин и президент России Владимир Путин объявили о "безграничном" партнерстве всего за три недели до полномасштабного вторжения России в Украину 24 февраля 2022 года. С этого времени Китай резко увеличил импорт российской энергии.

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