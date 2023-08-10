Украина приготовила жесткий ответ на депортацию туристов из Израиля – The Times of Israel

Украина может закрыть границу для еврейских паломников по пути в Умань на Рош га-Шана, чтобы отомстить за то, что Израиль депортирует украинских туристов.

Об этом заявил изданию The Times of Israel посол страны в Израиле.

Позвонив из Киева, где он встречается с украинскими чиновниками для подготовки к ежегодному паломничеству, Евгений Корнийчук отметил, что Израиль депортирует около 10% посещающих страну украинских туристов.

"Мы дали понять наши чувства по этому поводу", — сказал он.

Ранее Корнийчук заявлял о вероятности того, что паломников не пропустят на границе из-за соображений безопасности. По его словам, если паломничество состоится, он надеется, что на нем будут присутствовать израильские полицейские, как это происходило раньше.

Что говорят в Черкасской ОВА

Черкасская областная военная администрация начала готовиться к Рош га-Шану — иудейскому Новому году, который начнется через месяц (с 15 по 17 сентября).

"Прежде всего координируем свою работу по мерам безопасности. Они, как и в прошлом году, будут усилены. О деталях проинформирую впоследствии. Также прорабатываем другие направления, имея опыт предыдущих празднований. Речь идет о предоставлении медпомощи, функционировании заведений общественного питания, работе коммунальщиков, противоэпидемические мероприятия и т.д.", – говорится в сообщении ОВА.

Несмотря на войну, в прошлом году в Умань приехали 23 тысячи хасидов. Безопасность им тогда не гарантировали из-за постоянной угрозы ракетных и дроновых атак. Спецслужбы тогда сообщали, что часть иранских дронов, которые Россия запускала на юге Украины, должна была атаковать именно хасидов в Умани.



Паломникам и на этот раз рекомендуют воздержаться от посещения Умани.

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