Украина применила новую баллистическую ракету по России: что известно

FP-7

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Украина впервые запустила баллистическую ракету собственного производства FP-7 на территории России.

Об этом сообщила СЕО компании FirePoint Ирина Терех.

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По ее словам, эта разработка сдана поражать цели на расстоянии до 300 километров. Украинские специалисты уже работают над следующей модификацией этого оружия, которая будет иметь увеличенную дальность полета.

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«Мы работаем над удлиненной версией, которая тоже появится в этом году», — отметила Терех.

Баллистические ракеты Украины: последние новости

Напомним, новая украинская баллистическая ракета FP-7 поможет сильнее бить по российским тылам и фронту. Эксперт Дмитрий Жмайло рассказал, какие задачи она будет выполнять и почему ее сравнивают с американской ATACMS.

Ранее 1 октября Украина впервые применила свою тактическую баллистическую ракету FP-7 в боевых условиях. По информации The Wall Street Journal, целью стала российская военная позиция на временно оккупированной территории Украины.

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