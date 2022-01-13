Украина примет участие в учениях Sea Breeze-2022 совместно с НАТО - детали

В этом году от Морской охраны в учениях примут участие 9 единиц корабельно-катерного состава и отделы специальных действий всех отрядов морской охраны ГПСУ.

Украинские пограничники примут участие в учениях Sea Breeze-2022, где будут тренироваться с представителями других составляющих сил безопасности стран НАТО и партнеров Альянса по морскому, авиационному и сухопутному компонентам.

Об этом говорится на сайте Госпогранслужбы Украины.

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Сообщается, что украинские бойцы Южного регионального управления и мобильного подразделения "Дозор" во время учений будут задействованы в противодесантных и антисаботажных мерах.

В этом году от Морской охраны в учениях примут участие 9 единиц корабельно-катерного состава и отделы специальных действий всех отрядов морской охраны ГПСУ.

Планируется, что корабли и катера Морской охраны в составе интернациональных и межведомственных тактических групп будут осуществлять контроль гражданского судоходства, артиллерийские стрельбы, отрабатывать действия в нападении и обороне, в том числе противодиверсионную оборону корабля, меры противовоздушной обороны.

Участники также будут отрабатывать учебные тренировочные операции по спасению людей, поиску судна-нарушителя и общий обзор с иностранными партнерами в рамках противодействия незаконной миграции и т.д.

Следует отметить, что тренировки в этом году будут проходить не на реке Дунай, а на Днепре.

Спецназовцы Морской охраны будут участвовать в водолазном и противодиверсионном компонентах, где будут отрабатывать весь спектр подготовки, от высадки с вертолета до обнаружения опасных подводных объектов, их поднятия и обезвреживания.

Напомним, Военно-морские силы Вооруженных сил Украины впервые примут участие в военно-морских учениях НАТО "Dynamic Move — 2022", которые будут ориентировочно проходить с 31 января по 8 февраля в Остенде, Бельгия.

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