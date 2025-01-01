Украина приобрела членство в Международном уголовном суде: какие есть права и обязанности

Украина стала полноценным членом Международного уголовного суда. Решение вступает в силу с 1 января 2025 года.

Об этом сказал спикер МКС Фади эль-Абдалл, пишет "Укринформ".

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Как отметил Абдалл, теперь наша страна имеет право голосовать при утверждении бюджета, принятии изменений, поправок в Римский устав, выборе судей, будущего прокурора и его заместителей и т.д. Он выразил надежду, что Украина вдохновит своим примером другие государства.

"Мы надеемся, что эта новая ратификация также откроет двери для подражания другим примеру Украины, что является знаком доверия к Международному уголовному суду (МКС). Надеемся, что другие также воспримут это как сигнал, поддержат его и примут участие в приближении нас к осуществлению мечты" об универсальности Римского устава, когда все государства будут объединены в глобальной борьбе с безнаказанностью и будут выступать за построение более справедливого мира", – сказал спикер.

Что касается украинского судьи в МКС, Фади эль-Абдалла сказал: вполне возможно, чтобы Украина как государство-участник выдвигала кандидатов. Дальше это будет зависеть от голосования Ассамблеи.

"Для судей МКС существуют определенные требования по опыту, в частности в международном или уголовном праве. Необходимо быть квалифицированным и для самых высоких судейских должностей в родной стране. Также каждые три года проходят выборы шести судей МКС. Поэтому мы, конечно, надеемся, что Украина будет брать Украина участие во всех возможных вариантах сотрудничества и поддержки Международного уголовного суда, включая выдвижение кандидатов на должности судей, а также будет способствовать увеличению количества украинских коллег в МКС", – пояснил спикер.

По словам Абадлла, среди требований к судьям – свободное владение хотя бы одним из двух официальных языков Международного уголовного суда: английским или французским. Знать оба языка – это преимущество, но обязательно нужен хотя бы один из них, поскольку это рабочие языки МКС.

"Важно понять, что МКС не ведет дел против государств, всегда речь идет об индивидуальной ответственности за преступления. Кто может выдвигать подозреваемым обвинения? Не государства, а прокурор МКС. Государства-участники могут подавать обращения к прокурору относительно конкретного конфликта или определенных преступлений, и он тогда может решить, открывать ли производство, и проверить, какие преступления подпадают под юрисдикцию МКС. доказательств прокурор может принять предъявления обвинений, что означает обращение к судьям для выдачи ордеров на вызов в суд. Это решает прокурор Международного уголовного суда. дел, такое решение может принимать прокурор. Но, конечно, сотрудничество всех государств очень важно, поскольку оно позволяет прокурору. эффективнее и быстрее собирать доказательства", — добавил представитель МКС.

Он также сказал, что Украина ранее признала юрисдикцию МКС, на основании этого было начато продолжающееся расследование. В его рамках прокурор МКС уже возбудил несколько дел и, возможно, будут инициированы новые дела и обвинения. Ратификация Римского устава Украины не означает, что нужно начинать новое расследование, поскольку оно уже начато на основе предварительного заявления Украины.

По его словам, после ратификации в Украину добавились также новые обязательства, например, по финансовому участию в формировании бюджета. Спикер также уточнил, что смета МКС принимает Ассамблея государств-участников МКС, при этом принимается во внимание размер экономики и численность населения каждой страны.

"Бюджет Международного уголовного суда (МКС) утверждает Ассамблея. То есть имеем 125 государств, включая Украину. Бюджет составляет примерно 190 миллионов евро. И нагрузка распределена между всеми государствами, но в определенной пропорции. Смета основана по такой же формуле, как в ООН, то есть, учитывая размер экономики и количество населения страны. Вот почему, например, Япония и Германия есть одними из крупнейших взносодателей в бюджет МКС. Сейчас я не имею точных цифр относительно того, каким должен быть вклад Украины.

Напомним, впервые в истории Международный уголовный суд выдал ордер на арест лидера государства-союзника большинства западных стран. Военными преступниками объявлены премьер и уже бывший министр обороны Израиля. Это решение осудил президент США. Зато обещает выполнить большинство европейских стран

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