Украина приостанавливает экспорт мяса, гречихи, сахара и других продуктов

Украина приостанавливает экспорт мяса, гречихи, сахара и других продуктов

Правительство ограничило экспорт ряда социально-важных товаров и сырья, из которого они производятся.

Кабинет министров Украины введет нулевые квоты на экспорт, подлежащий лицензированию, ржи, овса, гречихи, проса, сахара и соли, пригодной для потребления людьми.

Об этом говорится в соответствующем определении правительства, пишет "Интерфакс-Украина".

Также введены нулевые квоты на экспорт живого крупного рогатого скота и его мороженого мяса, "мяса и съестных мясных субпродуктов, соленых или в рассоле, сушеных или копченых; съедобной муки из мяса или мясных субпродуктов: м крупного рогатого скота".

Премьер-министр Денис Шмигаль в этот же день сообщил, что правительство приняло решение об ограничении экспорта ряда социально важных товаров и сырья, из которого они производятся.

Напомним, оператор ГТС Украины (ОГТСУ) и оператор ГТС Польши Gaz System SA договорились о введении гарантированных мощностей для импорта газа от 6 марта.