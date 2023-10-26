Украина приостановила работу нового зернового коридора по Черному морю: что произошло

Речь идет о временном прекращении движения судов на вход и выход из портов.

Украина 26 октября приостановила работу нового черноморского зернового коридора в связи с повышением активности российской авиации.

Об этом сообщила консалтинговая компания Barva Invest со ссылкой на полученную от Администрации морпортов Украины информацию.

"Мы хотим сообщить вам о временном прекращении движения судов на вход и выход. Текущий запрет распространяется на 26 октября, но не исключено, что он будет продлен", — указано в заявлении.

В Barva Invest уточнили, что вечером 25 октября АМПУ сообщила, что движение судов в и из коридора будет приостановлено с 26 октября.

"Такая приостановка де-факто уже действовала в течение последних двух дней из-за решений военных, которые ссылались на "взрывную угрозу", возникшую вследствие увеличения активности российской авиации", — добавили в компании.

Там отметили, что эти неожиданные ограничения означают простои судов.

"Те участники рынка, которые сейчас из своего кармана выплачивают деньги за простои, при дальнейшей деятельности в Украине будут закладывать эти риски и переводить дополнительные затраты вниз по логистической цепочке. Как всегда, в результате это почувствует производитель на уровне закупочной цены", – прогнозируют в Barva Invest.

Напомним, 26 октября спикер ОК "Юг" Наталья Гуменюк сообщила, что российские войска начали сбрасывать со своих самолетов неизвестные взрывные устройства по маршруту гражданского судоходства, происходящего в пределах зернового коридора.

▶ На YouTube-канале ТСН можно просмотреть по этой ссылке видео: Гуменюк: Российские самолеты сбрасывают в Черное море неопознанные обьекты!

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