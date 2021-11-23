Украина призовет более 200 тыс. резервистов в случае атаки со стороны России — Резников

Украина призовет более 200 тыс. резервистов в случае атаки со стороны России — Резников

Министр обороны подчеркнул, что у этих военных уже есть определенный опыт боевых действий.

Министр обороны Украины Алексей Резников заявил, что в случае атаки со стороны России Украина призовет около 200 тыс. резервистов.

Об этом он сообщил в программе "Свобода слова".

Резников отметил, что с 1 января вступит в силу закон о национальном сопротивлении. Министр подчеркнул, что Украина этому сопротивлению учится уже восьмой год.

Глава Минобороны отметил, что в Украине есть около 200 тысяч военных в резерве, которые прошли через фронт и уже имеют определенный опыт.

"Я имею в виду всеохватывающий закон о национальном сопротивлении, поэтому у нас есть понимание территориальной обороны, у нас более 200 тысяч уже в резерве украинцев и украинок. Которые прошли через этот соответствующий опыт. Они добровольно согласились быть в этом резерве, они, по сути, военнообязанные", — отметил Резников.

Напомним, Россия продолжает стягивать свои войска к украинской границе. Там уже сконцентрировано около 100 тысяч российских военных. По прогнозам, РФ готовится напасть на Украину в конце января или начале февраля 2022-го года.

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