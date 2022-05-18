Украина призвала мир признать геноцидом депортацию крымскотатарского народа

В мае 1944 года состоялась насильственная депортация крымскотатарского народа сталинским режимом.

Министерство иностранных дел Украины призывает мировое сообщество признать геноцидом депортацию крымских татар в 1944 году.

Об этом говорится в заявлении МИД по поводу Дня памяти жертв геноцида крымскотатарского народа.

"Призываем мир признать геноцидом депортацию крымских татар 1944 года, присоединиться к международной "Крымской платформе", в рамках которой Украина вместе с партнерами продолжает общую борьбу за деоккупацию Крыма, усилить международное санкционное давление на РФ. Российская Федерация должна понести международно-правовую совершенные ею преступления против человечества и человечности на территории Украины, в том числе в Крыму", — говорится в заявлении.

Добавим, что оккупационный режим по политическим или религиозным мотивам незаконно удерживает за решеткой более 120 граждан Украины из Крыма, большинство из которых — крымские татары.

"Российские оккупанты в течение восьми последних лет совершили беспрецедентную милитаризацию Крыма, превратив когда-то гостеприимный и мирный полуостров в свою военную базу и взорвав безопасность в Черноморском регионе. Сейчас российские военные используют полуостров для обстрелов украинских городов и захвата территорий на юге Украины", — отметили в МИДе .

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