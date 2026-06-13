Украина пробивает "дыру" в российской ПВО: эксперт указал, о чем это свидетельствует

Украинские силы методически поражают ПВО России / © Associated Press

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Российскую систему ПВО можно успешно прорывать. Это доказывают атаки по военным и промышленным объектам РФ, а также системное уничтожение украинскими силами десятков пусковых установок и РЛС врага.

Об этом в эфире «Киев24» заявил Геннадий Хазан, президент Всеукраинской авиационной организации «Ассоциация частных пилотов и владельцев самолетов».

«Даже одна-две долетевшие до цели ракеты могут означать успешный прорыв системы противовоздушной обороны России», — отметил он.

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По его словам, украинские удары по российским заводам не всегда уничтожают объекты полностью, но могут оказывать серьезное влияние на их способность производить продукцию.

Охота за российским ПВО — что известно

По данным Генштаба Вооруженных сил Украины, в течение зимы 2025/26 годов удалось поразить 55 российских систем ПВО. Здесь учтены ЗРК, радары, станции наблюдения и другая специализированная техника.

Командующий Сил беспилотных систем Роберт Бровди («Мадьяр») 16 марта сообщил, что за половину первого весеннего месяца удалось поразить еще 23 объекта противовоздушной обороны. Он назвал это «весенним ППОцидом».

То есть в общей сложности за зиму и начало весны РФ потеряла, по оценкам украинской стороны, почти 80 средств ПВО.

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Для сравнения, международный OSINT-проект Oryx, занимающийся подсчетом уничтоженной военной техники, установил по визуальным подтверждениям поражение 100 российских систем ПВО (77 зенитно-ракетных комплексов и 23 радаров) в течение всего 2025 года.

Наибольшее количество объектов ПВО за прошедшие месяцы уничтожили на южном направлении, в частности, на Запорожье, Херсонщине, на юге Донбасса и в Крыму. Кроме того, украинцам удалось поразить сразу несколько ЗРК «Панцирь-С1», которые в РФ являются основным средством для борьбы с украинскими дронами.

Очевидный замысел, по мнению экспертов, украинского командования — это пробить «коридор» в российском радиолокационном поле, которым смогут летать дальнобойные ракеты и беспилотники ВСУ вглубь территории РФ.

Не случайно для реализации этого плана избран Крым и юг Украины. У этого региона уже длительное время есть существенно усложненная военная логистика для РФ — поврежден Крымский мост, регулярные атаки на паромы и железнодорожные пути сообщения.

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